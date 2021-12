O FC Porto defronta o Portimonense, no Algarve, a partir das 19h00 desta sexta-feira, em encontro referente à 13.ª jornada da Liga 2021/22.



Os dragões lideram o campeonato, em igualdade pontual com o Sporting, enquanto o Portimonense parte para esta ronda na sexta posição.



João Mário é baixa de última hora no FC Porto, juntando-se a Pepe, Marcano, Francisco Conceição e Cláudio Ramos. No Portimonense, Lazaar está lesionado e Nakajima não pode jogar por estar cedido pelo clube portista ao emblema algarvio.



Veja os onzes prováveis do jogo na galeria associada a este artigo.