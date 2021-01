* por Rui Paiva

A FIGURA: Fábio Cardoso

Foi fundamental no centro da defesa açoriana. Mesmo quando o Benfica carregou, Cardoso limpou todo o perigo da área. Foi da sua cabeça que nasceu o golo do empate.

O MOMENTO: golo de Fábio Cardoso, MINUTO 60

O Santa Clara soube aproveitar a sua melhor fase no encontro para chegar ao empate. Fábio Cardoso, um dos pilares da equipa açoriana, estava no sítio certo à hora certa para cabecear para o fundo das redes. A eficácia que colocou justiça no marcador.

OUTROS DESTAQUES

Mikel Villanueva: é um jogador de classe. Organiza a defensiva do Santa Clara e tem recorte com a bola nos pés. Certinho, é também peça fundamental para a saída de jogo da equipa açoriana.

Waldschmidt: jogo esforçado do alemão. Foi perdulário em alguns momentos, mas foi também dos mais ativos no encontro. Assistiu Darwin para o primeiro golo e esteve quase sempre envolvido nos lances de perigo do Benfica.

Darwin: esteve bem na primeira parte. Lutador, causou problemas aos centrais do Santa Clara, e viu a boa prestação coroada com um golo. Falta-lhe a regularidade.