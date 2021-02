Momento: choque e apreensão por Nanu

Minuto 85, o jogo estava mais frenético do que nunca. Sérgio Conceição já tinha lançado Luis Diaz, Corona e Marega para o último assalto à baliza de Kritsyuk quando, num lance nas alturas, Nanu tentou chegar à bola de cabeça, mas foi atingido pelo guarda-redes russo. O lateral caiu desanimado no relvado e provocou momentos de desespero no relvado, com vários jogadores a levarem as mãos à cabeça e a pedirem socorro ao jovem inanimado. Momentos de apreensão, com Pepe em lágrimas, Uribe sentado junto a um poste. Por um momento parecia que não estavam reunidas condições para o jogo ser retomado, mas Nanu foi transportado para o hospital e o jogo chegou mesmo ao fim.

Figura: Kristsyuk inultrapassável

Grande exibição do guarda-redes russo, o grande responsável pelo nulo esta noite no Jamor, com destaque para uma defesa de elevado nível de dificuldade a uma cabeçada de Taremi que levava o selo de golo. Mas antes disso já tinha estado em destaque na primeira parte ao travar uma bomba de Sérgio Oliveira para depois se levantar e ainda defender a recarga de Taremi.

Outros destaques:

Henrique

Outro jogador do Belenenses em particular destaque, bem apoiado por Gonçalo Silva e Tomás Ribeiro. O FC Porto procurou surpreender a defesa azul com muitos passes em profundidade, mas o central, sempre bem colocado, anulou lances atrás de lances, numa luta constante com as investidas de Taremi e Evanilson,

Fábio Vieira

Foi uma das peças novas lançadas por Sérgio Conceição. Ainda não tinha sido titular em 2021, mas agarrou a oportunidade com as duas mãos e os dois pés. Foi o melhor jogador do FC porto na primeira parte, surgindo em todos os setores do campo à procura de desequilíbrios. Tentou várias vezes lançar Taremi, com passes bem medidos, mas o iraniano também não esteve numa noite muito inspirada.

Diogo Calila

Foi a grande surpresa de Petit, até porque foi jogar para o lugar de Ruben Lima, totalista esta temporada. Viu logo um cartão amarelo nos primeiros minutos do jogo, mas nunca pareceu condicionado e foi determinante a fechar a porta no seu corredor, colocando muitos problemas a Felipe Anderson e Nanu.

Taremi

Com um pouco mais de sorte e magia e a noite tinha sido bem diferente para o FC Porto. Ao contrário de Felipe Anderson e Evanilson, o avançado iraniano esteve sempre muito em jogo e procurou de todas as formas desfazer o persistente nulo, mas faltou-lhe um pouco mais de felicidade num dos muitos lances que protagonizou. Só na primeira parte foi lançado por três vezes para o interior da área, mas nunca conseguiu contornar Kritsyuk. Já na segunda parte teve a melhor oportunidade do jogo na cabeça, na sequência de um cruzamento bem medido de Corona, mas o russo voltou a aparecer-lhe no caminho.