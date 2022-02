O FC Porto prosseguiu a preparação para a deslocação a Arouca, da 21.ª jornada da Liga, com três novidades.



Matheus Uribe, Eustáquio e Taremi já regressaram das respetivas seleções e estiveram às ordens de Sérgio Conceição. O jovem Gonçalo Borges, jogador da equipa B, voltou a trabalhar com a equipa principal dos dragões.



Em sentido contrário, Manafá continuou remetido a tratamento e é o único indisponível na formação azul e branca.



Este sábado, a partir das 12h00, Sérgio Conceição vai antecipar o jogo contra o Arouca, marcado para as 18h00 do próximo domingo.