Silas confirmou nesta terça-feira que está de saida do Sporting. A declaração foi feita na conferência de imprensa após a derrota dos leões em Famalicão.

«Este é o meu último jogo à frente do Sporting. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de aprender coisas que se calhar não ia aprender. É uma decisão mais do que pensada e que começou a ser pensada a seguir ao jogo da Turquia e tomada na sexta-feira, sem volta atrás. Foi um orgulho enorme representar o Sporting. Todos poderíamos ter feito mais e esta decisão foi a pensar no Sporting porque tem de começar a preparar a temporada para na próxima não acontecer o que aconteceu nesta. O mais natural é vir já um treinador que comece já a preparar a próxima época.

[quem tomou a iniciativa e o que pensa do sucessor?] Não é assim tão relevante quem tomou a iniciativa. Sobre o Rúben, digo-vos aquilo que dizia quando estava no Casa Pia. Será um grande treinador, é jovem, tem muito para aprender, mas vai precisar de muita ajuda. Vem para um desafio enorme e eu como ex-colega dele e como amigo desejo-lhe o melhor. Isto é um desafio para gente de coragem e acho que todos sabem que vem para aqui um enorme treinador.

Nunca pensei sair antes do jogo da Turquia, por isso não acho que a direção tenha feito algo mau. Saio porque tenho as minhas ideias e as pessoas têm outras. Eu treino pelo prazer de treinar e se não estou bem num sítio, entendo que devo mudar.

A minha relação com o presidente e com o Hugo [Viana] é muito honesta e leal. Muitas vezes tomamos decisões que não correm bem, mas não é porque queremos. Acho que quando chegamos e as coisas estavam muito piores. Houve uma evolução na equipa.

Senti-me apoiado pelo presidente e pelos jogadores. Há sempre jogadores que acham que são injustiçados, é normal. Nunca senti falta de apoio deles, senti num momento ou outro desgosto por não jogar. Eles também querem ganhar, mas só isso não chega. Eles também têm responsabilidade e eu estou aqui a assumir as minhas. O Sporting precisa de mais do que o que todos nós demos.»