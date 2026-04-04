Rodrigo Mora, Alberto Costa e Moffi são as três novidades no onze inicial do FC Porto para a receção ao Famalicão, da 28.ª jornada da Liga portuguesa, este sábado (20h30).

Em relação à vitória por 2-1 em Braga, na jornada anterior, saem Martim Fernandes, Deniz Gül (ambos entre os suplentes) e Gabri Veiga (castigado).

Esta é a primeira vez que Moffi vai ser titular pelo FC Porto na Liga, ao 10.º jogo pelo clube. Nos seis jogos anteriores em que participou no campeonato, foi sempre suplente utilizado. Nos outros três jogos pelo clube, dois na Liga Europa e um na Taça de Portugal, foi titular.

No Famalicão, o treinador Hugo Oliveira mantém o onze inicial da jornada anterior: o que iniciou a vitória por 1-0 ante o Nacional.

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As equipas para o FC Porto-Famalicão:

FC PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Froholdt, Alan Varela, Rodrigo Mora; Pepê, Moffi, Pietuszewski.

FAMALICÃO: Carevic; Rodrigo Pinheiro, Justin de Haas, Ibrahima Ba, Rafa Soares; Tom van de Looi, Mathias de Amorim; Gil Dias, Gustavo Sá, Sorriso; Simon Elisor.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Thiago Silva, William Gomes, Pablo Rosario, Borja Sainz, Deniz Gül, Seko Fofana, Martim Fernandes, Francisco Moura.

Suplentes do Famalicão: Ivan Zlobin, Gustavo Garcia, Léo Realpe, Marcos Peña, Umar Abubakar, Roméo Beney, Pedro Bondo, Antoine Joujou, Pedro Santos.

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Sérgio Guelho é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por João Bessa Silva e André Ferreira. O quarto árbitro é Iancu Vasilica. No vídeo-árbitro vai estar Manuel Mota, assistido por Paulo Miranda.

O FC Porto é líder da Liga, com 72 pontos, mais quatro do que o Sporting e mais sete do que o Benfica. Os leões já venceram o Santa Clara por 4-2 na sexta-feira, mas têm o mesmo número de jogos, fruto do adiamento do Sporting-Tondela, da jornada 26. O Benfica visita o Casa Pia na segunda-feira.

O Famalicão é sexto classificado, com 45 pontos, os mesmos do Gil Vicente, que já venceu nesta jornada e é quinto, à condição. O Sp. Braga está logo acima, no quarto lugar, com 46 pontos, estando nesta altura a jogar ante o Moreirense.