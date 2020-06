Rolando é a principal novidade nos convocados do Sp. Braga para o regresso da Liga, frente ao Santa Clara, esta sexta-feira.

Contratado no final de fevereiro, o internacional português não chegou a estrear-se pelos minhotos antes da paragem forçada da Liga, mas integra agora as opções do técnico arsenalista, Custódio.

Abel Ruiz e Tormena, ambos lesionados, são baixas confirmadas para a partida dos minhotos ante os açorianos, esta sexta-feira, a partir das 19h00.

A lista dos 21 convocados:

Guarda-redes: Matheus, Eduardo e Tiago Sá.

Defesas: Pedro Amador, Rolando, David Carmo, Bruno Viana, Bruno Wilson, Esgaio, Raul Silva, Diogo Viana e Sequeira.

Médios: André Horta, Fransérgio, João Novais e Palhinha.

Avançados: Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Galeno.