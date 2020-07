O Benfica venceu o Boavista por 3-1 e ficou provisoriamente a três pontos do FC Porto (quatro, com o confronto direto).



André Almeida, Pizzi e Gabriel fizeram os golos do Benfica ainda antes do intervalo, com Dulanto a responder para o Boavista a meio da segunda parte, como pode conferir na Ficha de Jogo.



As águias passam a somar 67 pontos e o Boavista continua com 38 no grupo dos oitavos classificados.