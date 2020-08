O defesa central Diogo Queirós, campeão da Europa de seleções em sub-19 e sub-17 e vencedor da UEFA Youth League, está a treinar com a equipa B do FC Porto desde a passada semana. O plano do FC Porto para o atleta passa por deixá-lo em boas condições até ao início da pré-época com os campeões nacionais, cujo início está agendado para a última semana de agosto.



Diogo Queirós foi cedido na época agora finda aos belgas do Mouscron, fez 21 jogos (um golo), mas não compete desde o dia 7 de março. O campeonato da Bélgica foi interrompido nessa altura e depois dado por finalizado, deixando Queirós vários meses longe dos relvados.



Os responsáveis do FC Porto aproveitaram o início dos trabalhos da equipa B para integrar progressivamente o defesa central, que já no passado verão fez a pré-temporada às ordens de Sérgio Conceição. Diogo Queirós tem contrato até 2023 e será, à partida, um dos quatro defesas centrais do próximo plantel dos campeões.



Diogo foi representado e aconselhado até há pouco tempo pela empresa Proeleven, do empresário Carlos Gonçalves, mas, à semelhança de outros jovens oriundos da formação azul e branca nos últimos meses, mudou-se para a Gestifute de Jorge Mendes.



Em entrevista ao Maisfutebol, publicada em outubro, Diogo já confessava que o objetivo passava por jogar muito no Mouscron e voltar mais forte ao FC Porto.