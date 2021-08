O novo equipamento alternativo do Santa Clara alude à «lava de vulcão» e ao «basalto negro», imagens idiossincráticas da natureza açoriana. O emblema de Ponta Delgada pretende que este traje simbolize «as vicissitudes, intempéries e todas as dificuldades pelas quais o povo açoriano tem de ultrapassar».



O Santa Clara estreia-se no campeonato com uma visita, sempre difícil, a Tondela.