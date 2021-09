O Fenerbahçe anunciou este sábado a contratação de Miguel Crespo, médio português que representava o Estoril.



Aos 24 anos, o jogador vai ser treinado por Vítor Pereira na Turquia.



Miguel Crespo terminou a formação no Neves FC e passou pelo Merelinense e pelo Sp. Braga B antes de ser contratado pelo Estoril, em 2019.



Na época passada, o médio disputou 38 jogos com a camisola do Estoril (seis golos), assumindo um papel decisivo na subida de divisão.



O Fenerbahçe informa que Miguel Crespo chegará no domingo à Turquia para realizar exames médicos e acertar os termos pessoais do contrato.



Nas redes sociais, o Estoril publicou um vídeo de despedida de um jogador que deixou a sua marca no clube.