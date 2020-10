A FIGURA: Nuno Mendes

O jovem esquerdino dos leões merecia público no Portimão Estádio a aplaudir um lance mágico, aos quatro minutos, que abriu caminho à vitória leonina. Ganhou uma bola dividida com Koki Anzai, e partiu determinado para a baliza algarvia, passando por Maurício e Willian, finalizando depois. Um lance em que mostrou vontade, determinação e técnica, que se evidenciaram no resto do jogo e que alicerçam um jogador com uma carreira promissora. Já é uma certeza nesta equipa do Sporting.

O MOMENTO: Nuno Mendes abre o marcador e dá tranquilidade ao Sporting, minuto quatro

Depois de dias agitados que se seguiram à dolorosa derrota com o Lask para o playoff da Liga Europa, tudo o que o Sporting precisa era de vencer e convencer em Portimão. E nada melhor que um golo madrugador para serenar e catapultar os leões para uma vitória convincente e moralizadora.

OUTROS DESTAQUES

Pedro Gonçalves e Matheus Nunes

Com a iminente saída de Wendel para o Zenit, o médio contratado ao Famalicão foi titular no miolo, ao lado de Matheus Nunes, formando uma dupla impiedosa, com movimentos bruscos nas transições, que deixaram os algarvios sem reação. Tanto um como outro, visaram a baliza de Samuel Portugal, mas a direção não foi a melhor.

Vietto e Tiago Tomás

O argentino e o jovem avançado português personificaram a mobilidade ofensiva dos leões. Trocando amiúde de posição, entre a direita e a centro do ataque, estiveram na origem dos melhores lances ofensivos da sua equipa, com constantes movimentos que permitiam ganhar a linha de fundo, para cruzamentos atrasados para o interior da área. O segundo golo surgiu numa combinação entre os dois, com cruzamento de Vietto para a cabeça de Nuno Santos marcar.

Aylton Boa Morte e Welinton

Aylton começou de início mas só apareceu na segunda-metade, tal como Welinton, lançado aos 20 minutos por Paulo Sérgio para tentar transformar a sua equipa, quer taticamente, como mentalmente, com visão mais ofensiva. E acrescentaram a velociadae que até então a sua equipa não tivera. Os dois extremos acabaram por estar nos melhores momentos dos algarvios e em situações em que poderiam ter marcado: Welinton aos 28 minutos quando surgiu bem posicionado na esquerda e rematou ao lado e Aylton, após o intervalo, viu Feddal intercetar um remate com selo de golo.