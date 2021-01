O Portimonense aposta forte neste mercado de janeiro para reforçar o plantel às ordens de Paulo Sérgio e já garantiu o concurso de Ewerton, médio brasileiro que regressa ao clube algarvio por empréstimo do FC Porto, de acordo com informações recolhidas pelo Maisfutebol.



Contratado pelos dragões em 2018, Ewerton nunca fez um jogo oficial pelos dragões. Começou por ser cedido, precisamente, ao Portimonense e seguiu entretanto para o Japão, representando o Urawa Reds até dezembro de 2020.



O jogador de 28 anos, que tem contrato com o FC Porto até 2022, já assistiu ao dérbi algarvio entre Portimonense e Farense nas bancadas do Estádio Municipal de Portimão.



Bruno Moreira e Keisuke Honda devem igualmente reforçar a equipa algarvia nesta janela de transferências.