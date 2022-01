O Moreirense rescindiu com o treinador Lito Vidigal. A notícia foi avançada pelo Record e confirmada pelo Maisfutebol.

O treino desta quarta-feira já foi orientado pelos adjuntos Leandro Mendes e Francisco Castro.

O técnico de 52 anos deixa o emblema de Moreira de Cónegos ao fim de apenas cinco jogos, em que somou uma vitória e quatro derrotas.

Lito sucedeu a João Henriques no início de dezembro, com o clube na 15.ª posição. Nesta altura, os vimaranenses estão no 16.º posto, lugar de play-off de despromoção.

O Moreirense foi a 18.ª experiência da carreira de quase duas décadas do técnico luso-angolano. Lito Vidigal tinha treinado o Marítimo no início da temporada transata, já depois de passagens por V. Setúbal, Boavista, Desp. das Aves, Arouca, Belenenses, União de Leiria, Portimonense, Estrela da Amadora, Ribeirão, O Elvas, Pontassolense e Portosantense.

Soma ainda três aventuras no estrangeiro: a seleção angolana (2011/12), o Maccabi Tel Aviv (2016/17), o Al Ittihad Tripoli, da Líbia (2012/13) e o AEL Limassol, do Chipre (2013/14).