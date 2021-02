O Benfica divulgou a convocatória para o jogo contra o Vitória de Guimarães, agendado para esta sexta-feira.



Na lista divulgada pelos encarnados nota para a ausência de Rafa. Segundo o boletim clínico das águias, o internacional português está indisponível devido a um traumatismo no joelho direito, juntando-se a Jardel (rotura muscular na coxa direita), Waldschmidt (traumatismo no pé esquerdo) e a André Almeida.



Em sentido contrário, destaque para a chamada de Morato, central que alinha habitualmente pela equipa B do Benfica.



O jogo tem início marcado para as 19h00, na Luz.



Convocatória:



Guarda-redes: Helton, Odysseas e Svilar;

Defesas: Otamendi, Vertonghen, Nuno Tavares, Grimaldo, Gilberto e Morato;

Médios: Diogo Gonçalves, Everton, Gabriel, Taarabt, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Weigl e Pedrinho;

Avançados: Darwin, Seferovic e Gonçalo Ramos.