Após a saída de Ruben Amorim, o Sp. Braga oficializou Custódio como técnico da equipa principal. Se o novo técnico do Sporting tem apenas o nível II de treinador, o novo treinador dos bracarenses tem apenas o primeiro nível.

Apesar de ter menos habilitações que o antecessor, Custódio poderá estar sentado no banco de suplentes dos minhotos como técnico adjunto. De acordo com o Regulamento da Liga, cada emblema tem de ter, no mínimo, um treinador com nível IV e outro com nível II. Assim sendo, o ex-internacional português poderá integrar a equipa como terceiro adjunto, para o qual é necessário, pelo menos, o primeiro nível.

Portanto, Custódio estará numa situação semelhante à de Ruben Amorim na Pedreira: não pode dar instruções de pé no banco nem participar nas entrevistas rápidas após os encontros (será substituído por Micael Sequeira). Por sua vez, o novo técnico do Sp. Braga estará presente nas conferências de imprensa



Custódio vai ser apresentado esta quinta-feira, às 12h30, e tem estreia marcada frente ao Portimonense, sexta-feira.