Rúben Amorim já está na Academia do Sporting e orientará esta quinta-feira o primeiro treino como técnico do emblema verde e branco.

O treinador de 35 anos chegou a Alcochete nas primeiras horas da manhã e às 10h00 vai orientar a primeira sessão de trabalho com a nova equipa.

Recorde-se que para a tarde, a partir das 15h00, está marcada a apresentação de Amorim como novo técnico dos leões, numa cerimónia que também contará com a presença do presidente do clube, Frederico Varandas.

O primeiro jogo de Rúben Amorim à frente do Sporting está agendado para o próximo domingo, frente ao Desp. Aves, em Alvalade.