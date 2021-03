O Sporting recebe esta sexta-feira o Santa Clara no Estádio de Alvalade em jogo da 22.ª jornada da Liga, numa partida que tem início marcado para as 20h45 e que poderá acompanha, minuto a minuto, no Maifutebol.

Os leões partem para este jogo na liderança da Liga, com uma vantagem de nove pontos sobre o Sp. Braga, determinados em manter as diferenças para os mais diretos adversários, mas com duas baixas de peso. Paulinho ainda não recuperou da lesão que o afastou dos últimos jogos, enquanto Porro, condicionado com uma tendinopatia na anca esquerda, também não está disponível.

O Santa Clara, por seu lado, parte do sétimo lugar da classificação e chega a este jogo moralizado depois de uma vitória sobre o Paços de Ferreira por 3-0 na última ronda.

Para já, fique com as equipas prováveis na GALERIA ASSOCIADA ao artigo.