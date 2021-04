Jorge Jesus convocou 20 jogadores para o jogo com o Marítimo, da 25.ª jornada da I Liga, marcado para as 19h00 desta segunda-feira.

De fora ficam Nuno Tavares, Gabriel e Samaris, jogadores que passam a integrar o boletim clínico das águias, onde constava apenas o nome de André Almeida. Além disso, também Pizzi não é opção para Jesus, ele que cumpre castigo depois de ter completado a série de cinco cartões amarelos na Liga.

Samaris, já se sabia, foi operado a uma lesão no tendão de Aquiles e será baixa até ao final da época. Já Gabriel, segundo a informação divulgada pelo Benfica, falha o jogo com os madeirenses devido a um traumatismo na coxa esquerda, equanto Nuno Tavares tem uma entorse no tornozelo esquerdo.

De resto, em relação à convocatória para o jogo com o Sp. Braga, antes da paragem para as seleções, as novidades são as saídas de Gabriel, Pizzi e Nuno Tavares e a entrada do avançado Gonçalo Ramos.

Convocados:

Guarda-redes: Helton e Odysseas;

Defesas: Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Gilberto, Lucas Veríssimo e Jardel;

Médios: Diogo Gonçalves, Everton, Taarabt, Rafa, Cervi, Chiquinho, Julian Weigl e Pedrinho;

Avançados: Waldschmidt, Darwin, Seferovic e Gonçalo Ramos.

[artigo atualizado]