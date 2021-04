Figura: Matheus determinante entre os postes

No golo sofrido deixou a bola cruzar zona de sua jurisdição, mas acabou por ser enorme depois, evitando com grande mérito que a sua baliza voltasse a ser violada. Até ao intervalo parou tentativas de Bilel e Pedro Henrique mas foi depois que brilhou intensamente, negando autenticamente o golo ao avançado, primeiro por instinto num cabeceamento intenso e depois numa recarga e um remate de Jonathan Lucca, ambos na pequena área.

Momento: dupla defesa de Matheus

Minuto 89, Matheus evita por duas vezes que o Farense se adiantasse. Com duas intervenções brilhantes, Matheus evitou que a um minuto do final o Farense fizesse o segundo golo e com o tempo que restava, seria complicado a sua equipa sair do Algarve sem a derrota: o guarda-redes brasileiro deteve sobre a linha uma tentativa de Lucca e a recarga de Pedro Henrique.

Outros destaques:

Galeno

Gozou sempre de algum espaço concedido por Tomás Tavares e procurou sempre a linha para cruzar com perigo. Foi assim no golo que deu a preciosa vitória à sua equipa, quando ganhou as costas ao lateral direito do Farense para servir Gaitan e Sporar na pequena área.

Al Musrati

Impressionante a forma como o líbio controla o miolo. Com força e intenção, ganha praticamente todos os duelos e coloca logo a bola jogável, ofensivamente. Para adornar a exibição, abriu o ativo com grande impulsão para cabecear ao segundo poste num canto.

Ryan Gauld

Mais uma grande jogatana do mágico escocês. Nas costas de Pedro Henrique, Gauld foi um constante perigo para o último reduto minhoto e esteve na génese das melhores jogadas de ataque dos algarvios, visando também a baliza de Matheus, mas a finalização não foi a melhor. Está a ser seguido pelos minhotos e com esta exibição...

Pedro Henrique

Marcou o golo do Farense, cabeceando entre Borja e Galeno. Confiante pela titularidade conquistada, o atacante brasileiro lutou e deu trabalho a Tormena e Raul Silva e poderia ter tido mais brilhantismo, mas Matheus não deixou.