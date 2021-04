O leão foi vítima de um veneno muito semelhante ao que tem destilado este campeonato, perdendo pontos em Moreira de Cónegos já para lá dos noventa. Os três pontos estiveram na mão, mas Walterson fez um grande golo e anulou a vantagem construída por Paulinho, estabelecendo o 1-1 final.

Foi competente o Sporting, soube adaptar-se às várias fases do jogo e viu serem-lhe anulados dois golos por fora de jogo. Preparava-se para suster a vantagem mínima nos derradeiros instantes, mas viu acontecer-lhe aquilo que tantas vezes aconteceu em sentido inverso. Sofreu fora de horas.

O jogo em Moreira de Cónegos perspetivava-se difícil, até pelas dimensões reduzidas, e os leões apareceram preparados para isso. Só não estavam preparados par ao golpe final. É agora de oito pontos a vantagem do Sporting sobre o mais direto concorrente, o FC Porto, que fez o que lhe competia esta jornada.

Paulinho marca dois, mas só um contou

Depois de a concorrência ter feito o seu papel esta jornada, o leão entrava em campo sabendo que tinha de vencer para manter distâncias. Soube adaptar-se às circunstâncias a equipa de Alvalade, arregaçou as mangas e foi à luta com muitas disputas de bela e jogo a poucos toques.

Aguerrido, o Moreirense encurtou sempre o espaço de manobra ao líder do campeonato, povoou o setor intermediário e evitou dar espaços para o jogo do adversário fluir. Até foi o Moreirense a ter a primeira oportunidade do encontro, logos nos instantes iniciais, com Rafael Martins a rematar ao lado, na passada, ao aparecer isolado.

A estratégia do Moreirense funcionou até ao minuto 21, altura em que Paulinho se estreou a marcar com a camisola do Sporting. Na sequência de um lançamento, Daniel Bragança descobriu Paulinho nas costas da defesa cónega. Pasinato ainda defendeu o cabeceamento do atacante, mas na recarga Paulinho atirou a contar.

Baixou de ritmo o encontro, Nuno Mendes foi substituído devido a problemas físicos após ter sido vítima de uma entrada brusca de Franco. Em cima do intervalo os leões ainda voltaram a abanar as redes, Paulinho assinaria um belo golo ao picar a bola sobre Pasinato, mas havia fora de jogo de Pote no início do lance.

Tranquilidade esteve a dois centímetros, Walterson não foi nisso

Por cima do jogo, o Sporting procurava o segundo golo que lhe valesse a tranquilidade no jogo. Essa tranquilidade esteve a dois centímetros. Pote voltou a introduzir a bola no fundo das redes, mas estava dois centímetros adiantado em relação ao último defesa, segundo as linhas do VAR.

Foi neste limbo que o cronómetro se arrastou até ao minuto noventa. O Moreirense nunca incomodou verdadeiramente, apesar de nos últimos minutos ter crescido ligeiramente, o Sporting nunca deixou de ter o jogo controlado, mas a vantagem de apenas um golo deixa sempre espaço a surpresas.

Uma surpresa que surgiu mesmo. Remate cruzado de Walterson com o pé esquerdo junto à quina da área, remate em arco, um arco do triunfo para um Moreirense aguerrido mas muito pouco perigoso. Tropeça o leão em Moreira de Cónegos, dando uma réstia de esperança à concorrência.