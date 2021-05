O Sporting venceu o Rio Ave, em Vila do Conde, por 2-0, em jogo da 31.ª jornada da Liga e, com este resultado, garantiu, desde já, a qualificação direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época, ficando a apenas quatro pontos de confirmar o ambicionado título de campeão.

No jogo desta quarta-feira, Pote abriu o marcador na conversão de uma grande penalidade, aos 34 minutos, enquanto Paulinho aumentou a vantagem, aos 63, com um golo de belo efeito.

Com este triunfo, a equipa de Ruben Amorim chega aos 79 pontos, mais nove do que o FC Porto e mais treze do que o Benfica, os dois rivais que se vão defrontar esta quinta-feira no Estádio da Luz. O Rio Ave, por seu lado, continua numa situação complicada, no 15.º lugar, com 31 pontos.