O FC Porto anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato de Tomás Esteves até 2024. O jovem lateral direito de 18 anos terminava contrato no final da próxima temporada.



«Vi muita gente a pedir que ele renovasse mas não foi por isso que renovou. Renovou porque o treinador me transmitiu que deposita nele uma confiança enorme, para além da paixão que ele tem pelo clube», explicou o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, ao Porto Canal.



Tomás Esteves, natural de Arcos de Valdevez, está no FC Porto desde 2011, foi campeão nacional de juniores e venceu a UEFA Youth League ao serviço do clube portista. Na presente temporada, foi integrado no plantel principal, já fez a sua estreia na Taça da Liga, frente ao Casa Pia, mas jogou igualmente pela equipa B e pelos sub-19.

