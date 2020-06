O futebol voltou, mas não é o mesmo.

A bola rola, mas o resto é quase todo diferente.

Por exemplo: o Santa Clara joga em casa, mas já não é nos Açores. É em Oeiras, com as torres de iluminação do Estádio do Jamor como pano de fundo.

Já o Sp. Braga joga fora, mas tem tantos ‘adeptos’ como o adversário na bancada: os jogadores não convocados.

E a entrada das equipas? Há aplausos, mas são gravados. Comprados numa qualquer base de sons.

Os apanha-bolas? Continuam junto à linha lateral, mas deixaram de ser miúdos que se entretém com a bola enquanto o jogo decorre e passaram a ser adultos de calça vincada e polo azul.

Ouvem-se os jogadores a falar entre eles. Ouvem-se os treinadores a corrigir posicionamentos. Mas deixaram de se ouvir os adeptos.

Francisco Trincão continua a espalhar talento, mas já não se ouvem os «uiii» habituais vindos da bancada. Claro que a qualidade do número 77 do Sp. Braga não vai desaparecer, mas na próxima época muda-se para Barcelona. Como será que soa um «uiii» em catalão?

Na Cidade do Futebol, a reação foi de silêncio, mas foi bonita a forma como Trincão ganhou em velocidade e foi derrubado na área, permitindo a Fransérgio fazer o 1-0.

E foi muito bonito o gesto com que Thiago Santana meteu o pé esquerdo à bola e fez o 1-1, pouco depois. Mas foi o eco do silêncio que do primeiro golo do jogo que se escutou novamente.

Silêncio, silêncio e silêncio. Mas Trincão marcou um belo golo com aquele pé esquerdo que na próxima época vai deliciar a Catalunha.

Nessa altura, talvez o Sp. Braga não contasse, mas o pé esquerdo de Thiago Santana ainda andava pelo campo. E foi dele que surgiu de novo o empate, numa grande penalidade que deixou os arsenalistas com menos um jogador, durante cerca de meia-hora.

Ah, e neste futebol ainda há espaço para reviravoltas. Mas os festejos ficam colados numa bancada virtual.

Exceto, claro aqueles que acontecem dentro do campo. Os conselhos das autoridades de saúde até são para evitar abraços. Mas alguém se lembra disso na celebração de um golo? Ainda para mais o de uma vitória, como a que Carlos Junior conseguiu para o Santa Clara aos 90+2?

O futebol está diferente, mas não exageremos.

O Sp. Braga continua no terceiro lugar, mas perdeu um ponto para o Sporting.

Para o Santa Clara, é que 33 pontos devem continuar dar para festejar a permanência.

Ah, o Futebol está mesmo de volta. Mas a Cidade está deserta.