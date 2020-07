FIGURA: Rodrigo (Gil Vicente)

Depois de uma época castigado por lesões, Rodrigo regressou à titularidade e esteve em destaque a defender e a atacar. O central foi imperial no setor defensivo, com um excelente sentido posicional e com alguns cortes importantes, mas também foi ao ataque molhar a sopa. O defesa saltou mais alto que toda a concorrência e cabeceou para o golo que poderá valer a manutenção.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Rúben Fernandes

Mudou o rumo do jogo, mas não o resultado. No início da segunda parte, Ruben Fernandes viu o segundo amarelo e foi expulso, deixando os barcelenses com dez. O que poderia ser uma vantagem para o Rio Ave, acabou por não ser. Os galos cerraram fileiras e os vilacondenses passaram a ter muita posse de bola e pouco mais, não conseguindo tirar vantagem à superioridade numérica.

OUTROS DESTAQUES

Rúben Ribeiro (Gil Vicente): Mais um excelente jogo do médio barcelense. A jogar na posição 10, Rúben Ribeiro foi o municiador de todo o ataque gilista. Ele temporiza, ele acelera, ele assiste. Deixadas as lesões para trás, é o jogador mais dos galos na retoma do campeonato.

Gelson Dala (Rio Ave): Foi o único rioavista a tentar mudar o rumo dos acontecimentos. No primeiro tempo, teve duas arrancadas pela direita e tirou cruzamentos venenosos, que não tiveram o melhor seguimento. Começou o segundo tempo a rematar rente à trave e ainda tentou ‘cavar’ um penálti, anulado depois de Vasilica ver as imagens do VAR.