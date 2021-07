O Sporting manifestou esta segunda-feira pesar pela morte do antigo defesa Amaro da Silva que faleceu aos 95 anos.

O antigo defesa representou o clube de Alvalade no início da década de cinquenta do século passado e foi campeão na temporada de 1951/52, com mais um ponto do que o Benfica, numa equipa onde pontificavam os «cinco violinos».

Numa nota publicada no site do clube, o Sporting endereça «sentidas condolências» aos familiares, não deixando de «enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube».