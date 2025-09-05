Liga
FC Porto-Benfica a 5 de outubro, dérbi na Luz acontece dois meses depois
Clássico no Dragão vai ser jogado às 21h15 de um domingo. Benfica-Sporting é numa sexta-feira
Já são conhecidos os horários da Liga até à 13.ª jornada.
O FC Porto-Benfica, da oitava ronda, vai ser jogado a 5 de outubro (domingo), às 21h15, no Estádio do Dragão. Duas horas antes, nessa mesma jornada, o Sporting recebe o Sp. Braga.
Dois meses depois, a 5 de dezembro, Benfica e Sporting jogam na Luz (20h15), para a 13.ª jornada.
Todos os horários da Liga até à 13.ª jornada:
6.ª JORNADA
Sexta-feira, 19 de setembro
Rio Ave FC - FC Porto, 20h15 - SportTV
Sábado, 20 de setembro
Santa Clara - FC Alverca, 15h30 - SportTV
CD Nacional - FC Arouca, 15h30 - SportTV
AFS - SL Benfica, 18h00 - SportTV
Vitória SC SC Braga, 20h30 - SportTV
Domingo, 21 de setembro
CD Tondela - Estrela Amadora, 15h30 - SportTV
Casa Pia AC - FC Famalicão, 20h30 - SportTV
Gil Vicente - FC Estoril Praia, 18h00 - SportTV
Segunda-feira, 22 de setembro
Sporting CP - Moreirense FC, 20h15 - SportTV
7.ª JORNADA
Sexta-feira, 26 de setembro
SL Benfica - Gil Vicente FC, 20h15 - BTV
Sábado, 27 de setembro
Santa Clara - CD Tondela, 15h30 - SportTV
Moreirense FC - Casa Pia AC, 15h30 - V+/TVI
Estrela Amadora – AFS, 18h00 - SportTV
Estoril Praia - Sporting CP, 20h30 - SportTV
Domingo, 28 de setembro
FC Alverca - Vitória SC, 15h30 - SportTV
SC Braga - CD Nacional, 18h00 - SportTV
FC Arouca - FC Porto, 20h30 - SportTV
Segunda-feira, 29 de setembro
FC Famalicão - Rio Ave FC, 20h15 - SportTV
8.ª JORNADA
Sexta-feira, 3 de outubro
Casa Pia AC - Estoril Praia, 20h15 - SportTV
Sábado, 4 de outubro
CD Nacional - Moreirense FC, 15h30 - SportTV
Gil Vicente FC - Estrela Amadora, 15h30 - SportTV
AFS - FC Alverca sábado 18h00 - SportTV
Vitória SC - Santa Clara, 20h30 - SportTV
Domingo, 5 de outubro
FC Arouca - FC Famalicão, 15h30 - SportTV
Rio Ave FC - CD Tondela, 17h30 - SportTV
Sporting CP - SC Braga, 19h15 - SportTV
FC Porto - SL Benfica, 21h15 - SportTV
9.ª JORNADA
Sexta-feira, 24 de outubro
FC Alverca - Gil Vicente FC, 20h15 - SportTV
Sábado, 25 de outubro
Santa Clara – AFS, 18h00 - SportTV
SL Benfica - FC Arouca, 20h30 - BTV
Estrela Amadora - Rio Ave FC, 20h30 - SportTV
Domingo, 26 de outubro
Estoril Praia - CD Nacional, 15h30 - SportTV
FC Famalicão - Vitória SC, 15h30 - SportTV
CD Tondela - Sporting CP, 18h00 - SportTV
SC Braga - Casa Pia AC, 20h30 - SportTV
Segunda-feira, 27 de outubro
Moreirense FC - FC Porto, 20h15 - TVI
10.ª JORNADA
Sexta-feira, 31 de outubro
Sporting CP - FC Alverca, 20h15 - SportTV
Sábado, 1 de novembro
CD Nacional - FC Famalicão, 15h30 - SportTV
Casa Pia AC - Estrela Amadora, 18h00 - SportTV
Rio Ave FC - Estoril Praia, 18h00 - SportTV
Vitória SC - SL Benfica, 20h30 - SportTV
Domingo, 2 de novembro
AFS - CD Tondela, 15h30 - SportTV
FC Arouca - Moreirense FC, 18h00 - SportTV
FC Porto - SC Braga, 20h30 - SportTV
Segunda-feira, 3 de novembro
Gil Vicente FC - Santa Clara, 20h15 - SportTV
11.ª JORNADA
Sexta-feira, 7 de novembro
Estoril Praia - FC Arouca, 20h15 - SportTV
Sábado, 8 de novembro
FC Alverca - Rio Ave FC, 15h30- SportTV
CD Tondela - Vitória SC, 18h00 - SportTV
Santa Clara - Sporting CP, 20h30 - SportTV
Domingo, 9 de novembro
AFS - Gil Vicente FC, 15h30 - SportTV
Estrela Amadora - CD Nacional, 15h30 - SportTV
FC Famalicão - FC Porto, 18h00 - SportTV
SC Braga - Moreirense FC, 20h30 - SportTV
SL Benfica - Casa Pia AC, 20h30 - BTV
12.ª JORNADA
Sexta-feira, 28 de novembro
Vitória SC – AFS, 20h15 - SportTV
Sábado, 29 de novembro
Casa Pia AC - FC Alverca, 15h30 - SportTV
Moreirense FC - FC Famalicão, 15h30 - V+/TVI
CD Nacional - SL Benfica, 18h00 - SportTV
Gil Vicente FC - CD Tondela, 20h30 - SportTV
Domingo, 30 de novembro
Rio Ave FC - Santa Clara, 15h30 - SportTV
Sporting CP - Estrela Amadora, 18h00 - SportTV
FC Porto - Estoril Praia, 20h30 - SportTV
Segunda-feira, 1 de dezembro
FC Arouca - SC Braga, 20h15 - SportTV
13.ª JORNADA
Sexta-feira, 5 de dezembro
SL Benfica - Sporting CP, 20h15 - BTV
Sábado, 6 de dezembro
Santa Clara - Casa Pia AC, 15h30* - SportTV
AFS - Rio Ave FC, 18h00* - SportTV
FC Famalicão - SC Braga, 20h30
Domingo, 7 de dezembro
Estoril Praia - Moreirense FC, 15h30 - SportTV
FC Alverca - CD Nacional, 18h00 - SportTV
Estrela Amadora - FC Arouca, 18h00 - SportTV
CD Tondela - FC Porto, 20h30 - SportTV
Segunda-feira, 8 de dezembro
Vitória SC - Gil Vicente FC, 20h30 – SportTV
