[ATUALIZADO]



O excelente trabalho de Daniel Ramos no Santa Clara convenceu o Al Fayha a acenar-lhe com uma proposta financeiramente tentadora. Praticamente irrecusável. O Maisfutebol sabe, de resto, que o treinador informou o plantel das negociações e despediu-se de todo o grupo de trabalho. Tudo nesta terça-feira.



Daniel Ramos, sabe o nosso jornal, andava preocupado com as recentes alterações feitas no clube na SAD açoriana. Foi resistindo aos convites que lhe chegavam por estar emocionalmente envolvido no projeto do Santa Clara e parecia dedidido a ficar em Ponta Delgada. Até agora.



O Al Fayha, treinado pelo sérvio Ruk Vasovic até há poucos dias, pretende lutar pelo título árabe e avançou com uma proposta muito concreta por Daniel Ramos.



Os novos responsáveis pelo futebol profissional do Santa Clara estão a par das negociações. Daniel Ramos tem contrato até junho de 2022, mas esse não será um obstáculo capaz de bloquear a transferência.



No Al Fayha, Daniel Ramos treinará Vladimir Stojkovic (ex-Sporting), Ricardo Ryller (ex-Sp. Braga) e Fernando Andrade (emprestado pelo FC Porto).



Aos 50 anos, e depois de levar o Santa Clara a uma história qualificação para uma prova da UEFA, Daniel Ramos tem em mãos um contrato que lhe dará uma invejável independência financeira.



Em entrevista ao nosso jornal, no passado mês de fevereiro, Daniel Ramos recordava ter já «mais de 600 jogos» como treinador principal e «estar preparado» para projetos de superior dimensão.