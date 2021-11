O plantel do FC Porto continua a preparar nova deslocação aos Açores para defrontar o Santa Clara. Depois da derrota para a Taça da Liga (3-1), a 26 de outubro, a equipa de Sérgio Conceição joga no Estádio de São Miguel para a 11.ª jornada da Liga (domingo, 17h00).



Matheus Uribe, que não passou no teste físico durante o aquecimento para o duelo com o AC Milan (1-1), continua remetido a tratamento, a dois dias do duelo com o Santa Clara. Iván Marcano está na mesma situação.



Wendell, por seu turno, mantém o regime de treino condicionado, à margem do grupo de trabalho.



O FC Porto volta a treinar este sábado, a partir das 10h00, antes da conferência de Sérgio Conceição e da viagem para os Açores.