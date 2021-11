FIGURA: Fujimoto (Gil Vicente)

O japonês do Gil Vicente não sabe jogar mal. Fujimoto parece omnipresente: está em todo o lado e é o motor da equipa de Ricardo Soares. Num dos piores jogos da temporada da formação gilista, Fujimoto foi o que mais se destacou e o que mais batalhou para chegar ao golo.

MOMENTO DO JOGO: Calcanhar de Pedro Moreira

Num jogo com pouco recortes técnicos, a assistência para o golo de Arsénio foi um oásis. Pedro Moreira recebeu o cruzamento, bateu no peito e, mal o esférico bateu no solo, assistiu o colega de calcanhar, confundindo a defesa gilista por completo.

OUTROS DESTAQUES

João Basso (Arouca)

Grande jogo do central arouquense, corrigindo um pouco o desacerto do colega do eixo da defesa. João Basso impediu o golo de Fujimoto, com um corte in extremis, e também o de Navarro, ainda no primeiro tempo, quando já nem o guarda-redes estava na baliza.

Arsénio (Arouca)

Marcou o golo que valeu um ponto aos arouquenses, mas destacou-se mais pela entrega que deu ao jogo e pelo sacrifício que fez pela equipa a defender. Terminou o jogo quase a defesa esquerdo.

Fran Navarro (Gil Vicente)

Desperdiçou uma excelente ocasião, na primeira parte, mas na segunda oportunidade não desperdiçou e fez o sexto golo na Liga. À sua frente, na lista de melhores marcadores, tem apenas Luis Diaz e Taremi.