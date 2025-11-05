Já são conhecidos os árbitros para os jogos da 11.ª jornada da Liga portuguesa, com Fábio Veríssimo, depois do caso no Dragão no FC Porto-Sp. Braga, a estar nomeado para o Estrela-Nacional, um dos nove jogos da ronda.

José Bessa apita a deslocação do líder FC Porto a Famalicão, João Gonçalves vai estar na visita do Sporting ao Santa Clara e Gustavo Correia dirige o Benfica-Casa Pia.

Nos outros jogos estão os seguintes árbitros: Cláudio Pereira no Estoril-Arouca, Hélder Malheiro no Alverca-Rio Ave, André Narciso no Tondela-Vitória, Pedro Ramalho no AVS-Gil Vicente e João Pinheiro no Sp. Braga-Moreirense.

Estoril Praia-FC Arouca (sexta-feira, 20h15)

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Miranda

FC Alverca-Rio Ave FC (sábado, 15h30)

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Vasco Marques e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Rui Soares

AVAR: Pedro Felisberto

CD Tondela-Vitória SC (sábado, 18h00)

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Rúben Silva e André Botelho

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Ricardo Moreira

AVAR: Pedro Mota

CD Santa Clara-Sporting CP (sábado, 20h30 [19h30 locais])

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

CF Estrela-CD Nacional (domingo, 15h30)

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: Rui Silva

AVAR: Álvaro Mesquita

AFS-Gil Vicente FC (domingo, 15h30)

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Diogo Pereira e Gonçalo Freire

4.º árbitro: Gonçalo Neves

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Nuno Eiras

FC Famalicão-FC Porto (domingo, 18h00)

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Hugo Santos e Miguel Martins

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Vasco Santos

AVAR: Pedro Ferreira

SL Benfica-Casa Pia AC (domingo, 20h30)

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: André Dias e Fábio Silva

4.º árbitro: Luís Filipe

VAR: João Bento

AVAR: Rui Cidade

SC Braga-Moreirense FC (domingo, 20h30)

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Miguel Nogueira

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Márcio Azevedo