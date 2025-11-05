Liga: os árbitros para os jogos da 11.ª jornada
Fábio Veríssimo dirige o Estrela-Nacional, depois do caso no Dragão. José Bessa no Famalicão-FC Porto, João Gonçalves no Santa Clara-Sporting e Gustavo Correia no Benfica-Casa Pia
Já são conhecidos os árbitros para os jogos da 11.ª jornada da Liga portuguesa, com Fábio Veríssimo, depois do caso no Dragão no FC Porto-Sp. Braga, a estar nomeado para o Estrela-Nacional, um dos nove jogos da ronda.
José Bessa apita a deslocação do líder FC Porto a Famalicão, João Gonçalves vai estar na visita do Sporting ao Santa Clara e Gustavo Correia dirige o Benfica-Casa Pia.
Nos outros jogos estão os seguintes árbitros: Cláudio Pereira no Estoril-Arouca, Hélder Malheiro no Alverca-Rio Ave, André Narciso no Tondela-Vitória, Pedro Ramalho no AVS-Gil Vicente e João Pinheiro no Sp. Braga-Moreirense.
Siga, ao minuto, no Maisfutebol, mais uma jornada da Liga portuguesa.
Estoril Praia-FC Arouca (sexta-feira, 20h15)
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda
FC Alverca-Rio Ave FC (sábado, 15h30)
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Vasco Marques e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Marcos Brazão
VAR: Rui Soares
AVAR: Pedro Felisberto
CD Tondela-Vitória SC (sábado, 18h00)
Árbitro: André Narciso
Assistentes: Rúben Silva e André Botelho
4.º árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Pedro Mota
CD Santa Clara-Sporting CP (sábado, 20h30 [19h30 locais])
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Carlos Macedo
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia
CF Estrela-CD Nacional (domingo, 15h30)
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
4.º árbitro: José Rodrigues
VAR: Rui Silva
AVAR: Álvaro Mesquita
AFS-Gil Vicente FC (domingo, 15h30)
Árbitro: Pedro Ramalho
Assistentes: Diogo Pereira e Gonçalo Freire
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Nuno Eiras
FC Famalicão-FC Porto (domingo, 18h00)
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Hugo Santos e Miguel Martins
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Vasco Santos
AVAR: Pedro Ferreira
SL Benfica-Casa Pia AC (domingo, 20h30)
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: Luís Filipe
VAR: João Bento
AVAR: Rui Cidade
SC Braga-Moreirense FC (domingo, 20h30)
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Márcio Azevedo