João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, depois do empate contra o Sporting:



«Foi um jogo complicado e exigente. O Sporting tem uma grande riqueza tática e muita qualidade individual. Na primeira parte dominou o jogo. O plano passava por evitar o jogo deles pelos corredores e tentar anular o espaço nas nossas costas da nossa defesa, criado pelos avançados. Nisso a organização defensiva foi competente. Na segunda parte tentámos chegar com mais perigo, mas não conseguimos. Demos espaços, eles tiveram um par de vezes para marcar e o jogo acabava aí. Apesar da fadiga fomos acreditando e chegámos ao 2-2 numa bola parada. E no fim até podíams ter ganho com o Jhonata, mas seria injusto. Empate justo pela forma como acreditámos, mas reconheço que o Sporting foi superior.»



Sente que a equipa precisa de um clic?

«As coisas não acontecem de um dia para o outro. O anormal foi o ano passado. Este ano estão a ser normais, só perdemos contra Benfica, Sp. Braga e Paços. Não precisamos de clic nenhum. Tenho enorme orgulho nos meus jogadores, com muita qualidade. Precisamos é de trabalho, competência e ser mais competitivos.»



O 2-2 é positivo?

«Não perder contra uma equipa tão forte é positivo. Pagam-me para ganhar jogos, nunca vamos receber dinheiro do clube para perder. O Sprting é uma excelente equipa e o empate é positivo. Subimos nos últimos 20 minutos porque também aproveitámos a inferioridade numérica do Sporting. Não jogámos melhor, mas acreditámos que podíamos empatar.»



Opinião sobre o golo anulado a Coates?

«Golo anulado? Nunca falei sobre decisões de arbitragem. Não serei diferente agora.»