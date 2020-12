FIGURA: Ruben Fernandes (Gil Vicente)

Adaptado ao lado esquerdo da defesa, o capitão do Gil Vicente esteve bem a defender e ainda deu uma ajuda ao ataque, acabando por fazer o golo dos galos. Após Pasinato parar o cabeceamento de Lucas Mineiro, Rúben Fernandes estava no sítio certo para empurrar o esférico para golo. Quase dava o triunfo à sua equipa.

MOMENTO DO JOGO: Frango de Denis

No melhor pano, caiu a nódoa. Denis tem sido um dos melhores gilistas neste início de época, mas hoje fica ligado a este jogo pelas piores razões. Os galos estavam na frente d marcador, controlavam o jogo, mas um frango do guardião brasileiro acabou por obrigar a dividir os pontos. Ao tentar tirar o esférico, acabou por socar o esférico para a própria baliza. Um azar que custou caro ao Gil Vicente.

OUTROS DESTAQUES

Ygor Nogueira (Gil Vicente): Esteve irrepreensível a defender. Forte no jogo aéreo, imbatível no um para um, esteve também forte a dobrar os colegas. Ygor Nogueira cotou-se como um dos melhores galos no encontro.

Filipe Soares (Moreirense): Num encontro onde a equipa não rendeu o esperado, Filipe Soares acaba por surgir como o jogador mais esclarecido da formação de Moreira de Cónegos.