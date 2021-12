FIGURA: Fran Navarro (Gil Vicente)

E vão nove golos, que fazem de Fran Navarro o segundo melhor marcador da Liga, logo atrás do portista Luis Díaz. O espanhol voltou a mostrar que está de pé quente e voltou a fazer um bis pela terceira vez na temporada. O primeiro, apareceu na área a cabecear colocado junto ao poste; o segundo, pleno de oportunidade, a encostar para o quarto golo da equipa.

MOMENTO DO JOGO: Golo madrugador

Nada pior para uma equipa que vive momentos atribulados do que sofrer um golo cedo. Os gilistas entraram cheios de força, marcaram logo no terceiro minuto, e o Famalicão nunca mais conseguiu entrar no jogo. O abalo emocional foi forte.

OUTROS DESTAQUES

Fujimoto (Gil Vicente): Mais uma excelente exibição deste ‘relógio’ que nunca para. Foi premiado pelo golo que deu tranquilidade à equipa e que a lançou para uma excelente exibição.

Murilo (Gil Vicente): Estreia a marcar na Liga de um jogador que ainda não conseguiu a afirmação no onze. Hoje esteve imparável e até podia ter marcado outro, logo no primeiro minuto, após uma excelente arrancada.

Luiz Júnior (Famalicão): Sofreu quatro golos, mas impediu outros tantos. Luiz Júnior salvou o Famalicão de sair de Barcelos vergado a uma goleada histórica.