Julian Weigl cumpriu esta segunda-feira o primeiro treino no regresso do Benfica ao trabalho.

A equipa comandada por Bruno Lage folgou no domingo, após a vitória de sábado em casa do Vitória de Guimarães (1-0), e voltou ao trabalho com um reforço de peso, contratado ao Borussia Dortmund por 20 milhões de euros.

Weigl, que cumpriu o último jogo pelo Dortmund a 20 de dezembro de 2019 (jogou os 90 minutos no desaire por 2-1 no reduto do Hoffenheim), poderá estrear-se pelos encarnados na próxima sexta-feira, na receção ao Desportivo das Aves (19h00), num jogo para o qual Bruno Lage não contará com o castigado Taarabt.

No primeiro dia de preparação para o jogo da 16.ª jornada da Liga, o treinador benfiquista chamou vários jogadores dos sub-23 e dos juniores: o guarda-redes Samuel Soares; os defesas Vilius Armalas, Tomás Domingos, Fábio Baptista, Pedro Ganchas; os médios Henrique Jocu e Paulo Bernardo; e o avançado Jair Tavares.