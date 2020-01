Após o triunfo em Alvalade, o FC Porto iniciou a preparação para o encontro frente ao Moreirense, da 16.ª jornada da Liga.



Sérgio Conceição apenas não pôde contar com Pepe. O internacional português sofreu uma contusão com edema do músculo solear da perna esquerda no jogo contra o Sporting e realizou apenas tratamento.



Os azuis e brancos voltam a treinar esta terça-feira, às 16h00, no Olival, à porta fechada. O FC Porto joga em Moreira de Cónegos sexta-feira, às 21h15.