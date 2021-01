Vasco Seabra é o novo treinador do Moreirense. O técnico de 37 anos já está em Moreira de Cónegos esta quarta-feira e vai ser o sucessor de César Peixoto no comando técnico do clube minhoto, apurou o Maisfutebol.

Tal como o nosso jornal noticiou no sábado, Seabra recebeu uma proposta de uma temporada e meia, até junho de 2022, acordo que está próximo de ser oficializado.

Seabra vai já assumir a orientação da equipa com vista ao dérbi minhoto ante o Vitória de Guimarães, agendado para as 17 horas de sábado, da 13.ª jornada da I Liga.

Depois de ter iniciado a época no Boavista, Vasco Seabra continua num clube da I Liga, num clube que começou a temporada com Ricardo Soares, agora no Gil Vicente. Vai ser o quarto homem a orientar o Moreirense em 2020/2021, dado que, após a saída de César Peixoto, foi o adjunto Leandro Mendes a dirigir os minhotos no Estádio do Dragão, no passado domingo, na derrota por 3-0.

No currículo, Seabra conta ainda com passagens pelo Mafra, sub-23 do Estoril, Famalicão, Paços de Ferreira – onde foi treinador principal, adjunto e técnico dos juniores – Lixa, Rebordosa e Paredes.