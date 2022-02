FIGURA: Rúben Fernandes (Gil Vicente)

Num jogo em que o Gil Vicente exibiu-se uns furos abaixo do habitual, muito por mérito do Santa Clara, foi o capitão a não deixar que os galos fossem derrotados perante quase cinco mil adeptos. Rúben Fernandes, que continua com apenas três faltas cometidas em 20 jogos, cabeceou para o empate já na reta final do jogo, segurando um ponto.

MOMENTO DO JOGO: Expulsões condicionaram

O Santa Clara esteve melhor durante quase toda a partida. Mesmo após a expulsão de Lincoln, os açorianos nunca viraram a cara à luta e acabaram por chegar à vantagem. Com a expulsão de Cryzan, o Gil Vicente assumiu por completo as despesas do jogo e acabou por chegar ao empate.

OUTROS DESTAQUES

Pedrinho (Gil Vicente): Mais um excelente jogo do maestro do Gil Vicente. Pedrinho põe todo o meio campo gilista a funcionar com uma excelente precisão. Tentou chegar ao golo, mas para a história fica a assistência para o segundo golo dos galos.

Morita (Santa Clara): Excelente regresso do japonês. Foi o primeiro estanque da formação açoriana, impedindo que o Gil Vicente conseguisse sair a jogar. Foi o pendulo do meio campo açoriano e o responsável por muitas recuperações de bola no setor defensivo dos gilistas.