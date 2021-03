Foi à lei da bomba que o FC Porto derrotou o Gil Vicente e subiu provisoriamente ao 2.º lugar do campeonato. Os dragões fizeram esquecer o desaire da Taça de Portugal e saíram com a confiança redobrada para o jogo de terça-feira, em Turim, onde vai discutir com a Juventus o acesso aos quartos de final da Champions.

Matheus Uribe e Sérgio Oliveira foram os bombistas de serviço que deram o triunfo tranquilo aos azuis e brancos e deixaram os gilistas numa posição ainda mais difícil. Os galos lutam pela permanência, mas deixaram uma imagem muito pálida nesta partida.

Os dragões entravam em campo apostados em recuperar o 2.º lugar, à condição, e fazer esquecer o desaire da Taça de Portugal. Sérgio Conceição mudou quase meia equipa que defrontou o Sp. Braga. Marchesín recuperou a baliza, Taremi o lugar no ataque e Nanu voltou à titularidade no lado direito da defesa, passando Manafá para a esquerda. Diogo Leite rendeu o lesionado Mbemba e Sérgio Oliveira também regressou ao miolo de terreno.



FICHA DE JOGO E AO MINUTO EM BARCELOS

Ricardo Soares, que mudou duas peças em relação ao jogo com o Tondela, tentou colocar em prática a mesma fórmula que utilizou frente ao Sporting e que, pelo menos no primeiro tempo, tão bom resultado teve. No entanto, o 3-4-3 (ou 5-4-1 em zona defensiva) não resultou e na primeira meia hora os galos quase não conseguiram ter bola e incomodar a baliza de Marchesín.

Os portistas entraram a todo o gás, tendo em mente resolver o encontro cedo e depois descansar para a partida de Turim. Os dragões atacavam quase sempre pelo lado esquerdo, apostando na velocidade de Manafá, fletindo Otávio para o meio campo e estendendo a passadeira ao lateral. Mas foi pelo lado direito que os azuis e brancos chegaram ao golo.

Após canto, o esférico sobrou para a direita em Otávio, que cruzou para o corte defeituoso da defesa gilista, sobrando para o coração da área onde apareceu Uribe a fuzilar a baliza barcelense. Estava desbloqueado o jogo e, a vantagem, dava maior tranquilidade aos dragões que, ainda assim, não deixaram de procurar o segundo.

Contudo, do outro lado estava um inspirado Denis que foi mantendo o resultado na diferença mínima. Corona, Marega e Otávio tentaram aumentar a contagem, mas o guarda-redes brasileiro opôs-se com qualidade. Aliás, foi num cabeceamento de Tecatito que Denis, com uma excelente estirada, fez a defesa do jogo.

Jogo tranquilo

Para o segundo tempo, Sérgio Conceição, apesar do resultado estar num perigoso 0-1, deixou no balneário Pepe e Corona, indo a jogo Luís Diaz e Sarr. Já os galos entraram mais expeditos para os segundos 45 minutos, mas não conseguiram incomodar verdadeiramente Marchesín e acabaram por ser os portistas a fazer o segundo. Sérgio Oliveira pegou no esférico em zona frontal à área e cá vai disto, uma bomba para o fundo das redes!

Ricardo Soares tentou refrescar a frente de ataque, porém nunca desfez a defesa a cinco. Pedro Marques dispôs da melhor oportunidade dos galos, mas o guarda-redes portista levou a melhor no frente a frente. Sérgio Conceição também foi refrescando a equipa e, já perto do fim, Evanilson colocou o esférico no fundo das redes, acabando o golo por ser anulado pelo VAR por fora de jogo. Vitória justa do FC Porto, num jogo com pouca história.