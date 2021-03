FIGURA: Sérgio Oliveira

Um golo de raiva a colocar um ponto (quase) final quanto ao vencedor deste encontro. O médio regressou à titularidade e aos golos. Leva já 15 em todas as competições e dez no campeonato. Juntamente com Uribe, encheu o meio campo e nunca permitiu que os galos levassem a melhor.

MOMENTO DO JOGO: Bomba de Uribe deu tranquilidade

Os portistas entraram bem no jogo, mas o golo de Uribe, logo aos sete minutos, deu a tranquilidade de que os dragões precisavam depois do desaire na Taça de Portugal. Os galos nunca conseguiram incomodar os dragões e o golo cedo ajudou no desenvolvimento da partida.

OUTROS DESTAQUES

Uribe (FC Porto): Belíssimo jogo coroado com um belo golo. Tal como Sérgio Oliveira, Matheus Uribe esteve em destaque no miolo do terreno, mostrando que é um poço de energia.

Manafá (FC Porto): Assumiu o lado esquerdo da defesa e não se notou nenhuma diferença no rendimento. Sempre muito ativo no ataque, pôs a cabeça em água a Paulinho, ultrapassando-o constantemente.

Denis (Gil Vicente): Foi o responsável por o resultado não ser mais dilatado. Com um par de boas defesas – uma delas espetacular a parar cabeçada de Corona -, Denis foi adiando o golo portista. Nada pôde fazer contra os bombistas de serviço, Uribe e Sérgio Oliveira.