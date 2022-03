Ascensão assinalável do Marítimo de Vasco Seabra na tabela classificativa. Depois de uma entrada no campeonato completamente angustiante, o emblema insular respira vitalidade e esta tarde subiu mais um degrau dessa escalada na tabela ao vencer em Moreira de Cónegos (0-1) com um golo de bola parada. Sétima vitória do técnico no emblema insular, que a sua chegada estava em penúltimo lugar apenas com um triunfo somado.

Matheus Costa, na sequência de um pontapé de canto à meia hora de jogo, apontou de cabeça o único tento do encontro para gáudio dos muitos adeptos madeirenses que estiveram no Minho a apoiar a equipa. Três pontos que muita falta fazem ao Moreirense, que não vence há quatro jogos e afunda-se na tabela classificativa.

Sá Pinto apostou numa equipa com pendor ofensivo, inclusive mudou o esquema tático habitual, mas não foi suficiente para que o Moreirense saísse do penúltimo lugar. Numa série negativa, sem se encontrar, pior do que o resultado para o Moreirense, foi a prestação, que arrancou assobios.

Bola parada define: Matheus Costa leva o Marítimo mais alto

À partida o embate entre cónegos e insulares prometia ser, no mínimo, aguerrido. A lutar pela fuga aos últimos lugares exigia-se nervo ao conjunto de Moreira de Cónegos na disputa dos três pontos. Em ascensão na tabela classificativa, a melhoria exibicional insular prometia alegria à flor do relvado.

Contudo, a realidade foi distinta deste cenário. As duas equipas foram demasiado previsíveis, a falta de ideias foi comum de parte a parte e tirando lances esporádicos quase que ocasionais o perigo andou distante das balizas, a não se essencialmente em lances de bola parada. Foi num desses lances que o Marítimo acabou por chegar ao golo que lhe permitiu chegar ao intervalo em vantagem, conferindo alguma dinâmica a um arranque de jogo amorfo.

À meia hora de jogo Xadas movimentou o pontapé de canto no lado direito do ataque do Marítimo, a bola é disputada no coração da área do Moreirense, mas acaba por sobrar para o lado esquerdo. Vidigal cruzou de primeira e, entre a saída da defensiva cónega e o recuo dos insulares, Matheus Costa ganhou nas alturas e desviou, na pequena área, para o fundo das redes.

Moreirense sem capacidade de resposta, Marítimo sem capacidade para arrumar a questão

Seria de esperar uma reação forte do Moreirense. Não se pedia futebol vistoso, mas crença e nervo era essencial para procurar reentrar no jogo e, dessa forma, poder trilhar caminho no sentido ascendente da tabela. Mas, a verdade é que o Moreirense nunca teve argumentos para crescer de forma consistente ou, no mínimo, reacionária. Para a última meia hora Sá Pinto reformulou o seu ataque operacional, introduzindo em jogo Franco, Mirallas e Walterson.

Pelo contrário, até foi ao Marítimo que dispôs da melhor oportunidade para marcar, ainda antes das mudanças no Moreirense, com Beltrane a traçar um forte remate de fora da área, uma vez mais na ressaca de um pontapé de canto, a embater com estrondo no travessão da baliza de Pasinato. A equipa de Vasco Seabra dispôs de vários contra ataques, alguns deles promissores, e apenas as más tomadas de decisão fizeram com que o o resultado se mantivesse vivo até ao final do encontro.

Triunfo do Marítimo em Moreira de Cónegos, que vale aos insulares a subida ao sexto posto da classificação, ainda que à condição. Preocupante do ponto de vista do Moreirense o resultado desta tarde, acima de tudo pela falta de argumentos quando a luta pela fuga aos últimos lugares aperta.