A FIGURA: Matheus Costa

Cumpriu com a sua missão a nível defensivo e, juntamente com Zainadine, não concedeu espaços a um Moreirenase com várias unidades ofensivas. O central brasileiro de 27 anos esteve discreto mas competente, acabando por definir o jogo num lance de bola parada. Fez-se valer da sua estatura elevada para ganhar nas alturas, desviando de cabeça. Um tento que vale o triunfo ao Marítimo.

O MOMENTO: golo de Matheus Costa (30’)

Pontapé de canto na dirita do ataque do Marítimo cobrado por Xadas, a bola é disputada no coração da áre, mas sobra para o lado oposto, onde aparece Vidigal a cruzar de primeira. Na segunda tentativa no interior da área, com os jogadores já a abandonar a área, e é Matheus Costa a cabecear nas alturas, com uma grande elevação, a desviar para o fundo, dando os três pontos ao Marítimo.

OUTROS DESTAQUES

Beltrame e Rossi

A dupla de médios do Marítimo tem tido um entendimento exemplar e, dessa forma, consegue por a máquina insular a funcionar. O Italiano e o argentina tem formado um bloco compacto defensivamente e com capacidade para jogar com ritério.

Yan Matheus

Como tem sido costume, o jogador mais irreverente do Moreirense. Joga com os olhos no ataque, ficados na baliza adversária, tentando ser prático nas suas ações. Encarou os adversários e tentou ganhar duelos, nem sempre com sucesso.

Cláudio Winck

Regular nas suas tarefas, o lateral direito brasileiro foi prático e eficaz. Esteve bem na manobra defensiva, sem abrir brechas, e foi ainda uma importante unidade na vertente ofensiva dos insulares.

Jefferson

O elemento mais dinâmico do meio campo do Moreirense, tendo capacidade para ler o jogo e perceber o que o mesmo pediu. Definiu quase sempre bem, ainda que não tenha tido o melhor seguimento em termos coletivos.