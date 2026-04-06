Arbitragem e VAR do Sp. Braga-FC Porto com apreciações insatisfatórias
Conselho de Arbitragem divulgou avaliações dos jogos da 27.ª jornada
Conselho de Arbitragem divulgou avaliações dos jogos da 27.ª jornada
A arbitragem e a vídeoarbitragem do Sporting de Braga, FC Porto, da 27.ª jornada da Liga portuguesa, teve apreciações insatisfatórias, segundo as avaliações do Conselho de Arbitragem (CA) divulgadas ao início da tarde desta segunda-feira.
O duelo no Minho, ganho pelo FC Porto por 2-1, teve arbitragem de António Nobre, com Tiago Martins no VAR.
Houve ainda mais uma arbitragem com avaliação insatisfatória, no Estoril-Rio Ave, que teve André Narciso como árbitro.
Como avaliações mais altas na jornada 27, estiveram três desempenhos no VAR: no Famalicão-Nacional, no Estoril-Rio Ave e no Famalicão-Sporting, que tiveram a liderar essas funções, respetivamente, Rui Soares, Rui Silva e João Malheiro Pinto.
Estrela Amadora - Casa Pia
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Moreirense FC - FC Arouca
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
FC Famalicão - CD Nacional
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
Santa Clara - Gil Vicente
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
SL Benfica - Vitória SC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
CD Tondela - AFS
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Estoril Praia - Rio Ave FC
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Muito satisfatório
FC Alverca - Sporting CP
Arbitragem: Satisfatório
Vídeoarbitragem: Muito satisfatório
SC Braga - FC Porto
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório