A arbitragem e a vídeoarbitragem do Sporting de Braga, FC Porto, da 27.ª jornada da Liga portuguesa, teve apreciações insatisfatórias, segundo as avaliações do Conselho de Arbitragem (CA) divulgadas ao início da tarde desta segunda-feira.

O duelo no Minho, ganho pelo FC Porto por 2-1, teve arbitragem de António Nobre, com Tiago Martins no VAR. 

Houve ainda mais uma arbitragem com avaliação insatisfatória, no Estoril-Rio Ave, que teve André Narciso como árbitro.

Como avaliações mais altas na jornada 27, estiveram três desempenhos no VAR: no Famalicão-Nacional, no Estoril-Rio Ave e no Famalicão-Sporting, que tiveram a liderar essas funções, respetivamente, Rui Soares, Rui Silva e João Malheiro Pinto.

Estrela Amadora - Casa Pia 
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Moreirense FC - FC Arouca 
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

FC Famalicão - CD Nacional
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório

Santa Clara - Gil Vicente
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

SL Benfica - Vitória SC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

CD Tondela - AFS 
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Estoril Praia - Rio Ave FC
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Muito satisfatório

FC Alverca - Sporting CP
Arbitragem: Satisfatório
Vídeoarbitragem: Muito satisfatório

SC Braga - FC Porto
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório