Vizela e Sp. Braga confirmaram esta terça-feira o acordo para a cedência por uma época de Guilherme Schettine à formação orientada por Álvaro Pacheco, que vai disputar a Liga na época 2021/22.



Como o Maisfutebol escreveu, Schettine terá a oportunidade de voltar aos relvados da I Liga, após meia época em Espanha ao serviço do Almeria, no segundo escalão.



Schettine destacou-se no Santa Clara e chegou ao Sp. Braga em 2020. Foi sendo utilizado por Carlos Carvalhal regularmente - 18 jogos, três vezes a titular -, mas acabou por ser emprestado na segunda metade da temporada.



Agora volta a não entrar nos planos do treinador e a solução acabou por passar por nova cedência. Guilherme Schettine tem contrato com o Sp. Braga até 2025.