Afonso Taira está de regresso a Portugal para reforçar o Belenenses, que nos últimos dias confirmou a saída de André Santos, que ocupa a mesma posição de Taira. O médio assinou contrato até 2022.

O jogador formado no Sporting, atualmente com 28 anos, atuou nas últimas três épocas no estrangeiro – duas em Israel e uma na Roménia – e volta agora a Portugal, onde, como sénior, jogou no Atlético e no Estoril.

Recorde-se que Afonso Taira é filho de José Taira, que se formou e jogou no Belenenses na década de 90 e que é o atual coordenador técnico do Clube de Futebol Os Belenenses.