O Sporting-FC Porto é o jogo grande da 5.ª jornada da Liga e promete emoções fortes, colocando frente a frente o campeão nacional e o segundo classificado da última edição da prova.



Nesta altura, as duas equipas somam 10 pontos e seguem na perseguição ao líder Benfica.



No arranque da semana do clássico, apresentamos os onzes ideais de Sporting e FC Porto a partir das notas atribuídas pelo Maisfutebol e pelo nosso parceiro SofaScore nas jornadas anteriores da Liga.



É curioso verificar, por exemplo, que Nuno Santos surge com melhor opção para completar o onze leonino, embora não ocupe a titularidade com regularidade nesse arranque da época.



No eixo da defesa, Luís Neto tem melhor nota global que Feddal, cumprindo o requisito mínimo para constar da nossa lista: disputar pelo menos 90 minutos das rondas anteriores. Por esse mesmo motivo, Vitinha (30 minutos) não entra no onze do FC Porto, embora apresente nota superior a Uribe e Bruno Costa.



Ainda na formação portista, destaque para Zaidu, que tem média de pontos superior a Marcano, solução adaptada ao lado esquerdo da defesa. Wendell, o reforço portista, jogou apenas quatro minutos até ao momento.



CONFIRA OS ONZES IDEAIS DE SPORTING E FC PORTO NA GALERIA ASSOCIADA A ESTE ARTIGO.