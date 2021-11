A FIGURA: Samu

Titular no início da época, Samu acabou por ser relegado para o banco de suplentes nestes dois últimos jogos. Uma espécie de castigo depois de escorregar no jogo contra o Benfica, dando o golo aos encarnados, tendo pitons contrários aos indicados pela equipa técnica. Álvaro Pacheco precisou do seu talento e, desta vez com os pitons certos, o médio revolucionou o jogo do Vizela. Boa pressão a dar em golo e está na génese do golo que viria a ser anulado. Acrescentou valor à equipa, mas não foi suficiente.

O MOMENTO: golo de André Clóvis (68’)

Passe açucarado de André Franco para as costas da defesa a isolar o avançado que tinha sido lançado no jogo apenas quatro minutos antes. Com espaço na área, Clóvis encheu o pé e disferiu um remate forte e cruzado, debaixo para cima, a não dar hipóteses a Charles.

OUTROS DESTAQUES

Rosier

Dentro da batuta do que foi o jogo do Estoril, o médio francês de 23 anos foi dos mais desinibidos, tentando passes de rotura a fugir à pressão adversária. Dos poucos que fez por se soltar das amarras.

Aidara

Agarrou o lugar no eixo da defesa do Vizela e tem feito por justificar. Sempre tranquilo, por vezes até aparentemente tranquilo a mais, acrescenta músculo e capacidade de antecipação ao último reduto vizelense.

Clóvis

Entrou para dar presença ao ataque do Estoril e precisou apenas e quatro minutos em campo para ter o rendimento máximo pedido a um avançado: o golo. Estreia a marcar no principal escalão do futebol português.

Marcos Paulo

Mais um jogo completo do capitão do Vizela no setor intermediário montado por Álvaro Pacheco. Competente nas tarefas defensivas e a equilibrar a equipa, deu ainda uma ajuda ao ataque.