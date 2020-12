A FIGURA: Carlos Jr.

Aproveitou todo o espaço concedido por Mabrouk para fazer o primeiro golo, mesmo que de um ângulo algo apertado. Muito incisivo nas ofensivas pelo seu flanco, deu algumas dores de cabeça à defensiva do Nacional.

O MOMENTO: minuto 86

O momento do golpe final do Santa Clara no jogo. Da marca dos 11 metros, Thiago Santana marcou o seu sétimo golo no campeonato, sentenciando o resultado.

OUTROS DESTAQUES:

Camacho

Num jogo de altos e baixos, Camacho envergou a braçadeira de capitão num momento particularmente difícil, depois de ter perdido o pai. Cometeu a falta que deu origem ao último golo do Santa Clara, mas pautou-se como uma das melhores unidades da equipa da casa.

Rúben Micael

Sempre a voz de comando no terreno do jogo, foi o jogador do Nacional com mais discernimento para jogar e com mais segurança no último passe. Precisamente por isso, Luís Freire tentou mantê-lo no jogo durante tanto tempo quanto o madeirense pôde, mas o alvinegro acabou por sair, já nos instantes finais, bastante desgastado.

Osama Rashid

O capitão dos açorianos foi sempre uma das melhores unidades mesmo durante os períodos de menor consistência da sua equipa. Bom posicionamento e visão de jogo, apontou o penálti do segundo golo e ainda podia ter marcado outra vez com um remate à queima-roupa.

João Lucas

O flanco esquerdo do Santa Clara foi quase sempre o mais perigoso para a equipa da casa, fruto do bom entendimento entre João Lucas e Carlos Jr. Não esteve isento de alguns calafrios, sobretudo entre o final do primeiro tempo e os primeiros minutos da segunda parte, mas cumpriu.