FIGURA: Chidozie

Dizer que fez um jogo perfeito será um exagero, mas permite perceber o acerto do nigeriano em Vila do Conde. Pelo ar, pelo chão, ao lado de Adil Rami e depois ao lado de Cristian Devenish, absolutamente exemplar. Já não é o central nervoso e complicativo que apareceu no FC Porto de José Peseiro, há uns anos. Maduro, líder, fortíssimo no posicionamento, Chidozie tornou-se no patrão deste Boavista. Jogo irrepreensível.



MOMENTO: o escandaloso falhanço de Nuno Santos (minuto 84)

O Boavista teve aqui tudo para ganhar o jogo. Alberth Elis fugiu na direita – em posição legal? – e ofereceu o golo em bandeja prateada a Nuno Santos. Era só encostar e festejar, mas o médio atirou direitinho a Kieszek. Inacreditável!



NEGATIVO: mais uma lesão de Adil Rami

O internacional francês, membro da seleção francesa campeã do mundo em 2018, somou a quinta presença de xadrez ao peito e a (aparente) segunda lesão muscular. Rami estava a ser dos melhores do Boavista, sólido e concentrado, mas teve um problema na coxa direita ao saltar na área do Rio Ave. O nome mais mediático do plantel está a ter um regresso difícil à competição. Antes de chegar ao Bessa não jogava desde fevereiro e os 34 anos estão a passar a fatura.



------------



OUTROS DESTAQUES



Pedro Amaral

O lateral esquerdo formado no Benfica está a aproveitar bem a lesão de Fábio Coentrão. Na primeira parte fez dois cruzamentos perfeitos, oferecendo o golo a Carlos Mané e a Gelson Dala. Nota muito positiva para um jovem que precisa de minutos e confiança competitiva.



Alberth Elis

Um animal no ataque do Boavista. Jogou só 20 minutos, mas tem de ser titular. Ofereceu um golo cantado a Nuno Santos.



Gelson Dala

Mário Silva optou por colocá-lo a ponta-de-lança, em detrimento de Bruno Moreira e André Pereira. O angolano toca menos vezes na bola nesse lugar, é menos influente no processo de construção, mas foi tentando fugir e participar. O remate à meia-volta na zona de penálti, após cruzamento de Pedro Amaral, merecia ter sido golo, mas Léo Jardim fez uma defesa extraordinária.



Léo Jardim

Sim, essa defesa a remate de Gelson Dala coloca Léo aqui por direito próprio. Um voo instintivo e eficaz, uma das melhores defesas do campeonato.



Yusupha Njie

É um avançado que irrita o marcador direto. Segura bem a bola e, muitas vezes, prefere rodar em habilidade em vez de tocar no apoio. Teve um remate forte na primeira parte, mas andou demasiado tempo longe da baliza do Rio Ave.



Filipe Augusto

Muita bola, muita segurança no passe, gestor de ritmos e intenções no Rio Ave. Andou perto do golo num remate à entrada da área e foi muito equilibrado do princípio ao fim.



Show

Superior a Show no processo defensivo e mais influente do que Angel Gomes nas transições atacantes. O melhor dos três médios axadrezados, boa exibição do angolano.