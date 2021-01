Os ventos da Madeira empurraram o arranque da 13.ª jornada para o Minho, cabendo a Sp. Braga e Marítimo abrir as hostilidades. Foi mais forte o conjunto bracarense, ao vencer com golos de Iuri Medeiros e Ricardo Horta (2-1), mantendo-se na perseguição aos lugares da frente.

A atravessar uma boa fase, parecendo ter-se encontrado com Milton Mendes no comando técnico, o Marítimo foi pouco acutilante, ficando à mercê de um Sp. Braga que, vindo de uma derrota em Alvalade, não quis perder de vista o pódio.

Num embate órfão das referências ofensivas, uma vez que Paulinho e Rodrigo Pinho desfalcaram os ataques de Sp. Braga e Marítimo, respetivamente, o jogo parece ter-se ressentido da ausência, por lesão, dos pontas de lança.

Tagueu desperdiça, Iuri não

O embate foi, então, rendilhado e sem grandes lances de frisson junto das balizas, apesar de até começar de forma prometedora. Logo nos instantes iniciais Musrati deu a bola a Joel Tagueu, que ficou completamente isolado, mas parece ter-se deslumbrado com tamanha oferta atirando à malha lateral despois de driblar Matheus. Estava completamente sozinho!

Entrada em alerta do Sp Braga, que voltou a ser igual a si mesmo. Teve domínio do jogo, jogou quase exclusivamente no meio campo adversário, mas, mesmo estando por cima, denotou alguma dificuldades em penetrar no último reduto insular.

Ainda assim, ia tendo alguns lances de finalização, chegando ao golo a dez minutos do intervalo. Subida proveitosa de Esgaio pela direita, servindo depois Iuri Medeiros com as medidas certas, para o extremo desviar de forma subtil com o pé esquerdo para o fundo das redes.

Reação tardia

Com o Sp. Braga em vantagem e sem necessidade de se expor a uma possível reação do Marítimo, os pupilos de Carlos Carvalhal retiraram o pé de acelerador. Por seu turno, os insulares demonstravam dificuldades para criar lances de perigo.

Neste limbo, estando o jogo amorfo, ao minuto 67 Ricardo Horta inscreveu o seu nome na história do jogo, fazendo o segundo golo e, pensava-se, arrumando com a questão.

Só que o Marítimo ainda tinha uma palavra a dizer. Sem sofrer golos em casa nos últimos três jogos, lançado por Milton Mendes, Milson saltou do banco do Marítimo para bater Matheus e manter a incerteza no jogo até final.

A reação foi insuficiente para tirar os três pontos ao Sp. Braga, que reage com um triunfo ao desaire com o Sporting, mantendo-se na corrida pelos lugares cimeiros.